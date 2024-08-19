Умер соведущий телемостов СССР – США Фил Донахью

Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
Американский телеведущий Фил Донахью, известный своими телемостами между СССР и США, скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает The Washington Post. Знаменитые телемосты проходили в 80-е годы вместе с Владимиром Познером.
Донахью стал популярным благодаря ток-шоу со зрителями, которое выходило в эфир с 1967 года по 1996. Он был одним из первых, кто начал обсуждать социальные и политические темы в формате ток-шоу. Его передачи часто привлекали внимание к важным вопросам. Шоу Фила Донахью было одной из самых влиятельных программ своего времени.
По словам родных, Фил скончался после продолжительной болезни.
В 1987 году Донахью посещал Советский Союз в 1987 году. Записанные во время его визита программы позднее показали по советскому телевидению.
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По словам родных, Фил скончался после продолжительной болезни.
В 1987 году Донахью посещал Советский Союз в 1987 году. Записанные во время его визита программы позднее показали по советскому телевидению.
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Лия Мурадьян