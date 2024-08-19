Актера Алена Делона похоронят в его поместье во Франции с 35 собаками

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Ален Делон будет похоронен в середине недели в своём поместье в коммуне Души, Франция. Здесь же похоронены 35 его собак. Об этом сообщает BFMTV.
Церемония прощания с актёром пройдёт в часовне, как он и хотел.
Ален Делон ушёл из жизни 18 августа в своём доме во Франции в возрасте 88 лет. По информации AFP, актёр скончался в окружении своих троих детей.
Вечером к посольству Франции в Москве начали приносить цветы в память об актёре.
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«Похороны будут очень закрытыми, поскольку при жизни актёр не любил публичности. Позже состоится гражданская панихида, на которую смогут прийти его поклонники и коллеги», — сообщили в ведомстве.
Ален Делон ушёл из жизни 18 августа в своём доме во Франции в возрасте 88 лет. По информации AFP, актёр скончался в окружении своих троих детей.
Вечером к посольству Франции в Москве начали приносить цветы в память об актёре.
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Мира Полтева