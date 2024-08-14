Без Заворотнюк жизнь не мила: вид похоронившего супругу Чернышева разбивает сердце

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев
Фигурист Петр Чернышев впервые после смерти супруги Анастасии Заворотнюк вернулся к работе. Вдовец прилетел в Сочи.
Со дня похорон актрисы прошло больше двух месяцев. Родственники звезды пытаются вернуться к обычной жизни. Старшая дочь актрисы Анна вместе с бабушкой Валентиной Борисовной отправилась в путешествие по России. Тяжелее всего приходится Петру Чернышеву, его вид разбивает сердце.
Уход Заворотнюк стал ударом для фигуриста, что очень заметно по его внешнему виду. В осунувшемся мужчине с бородой с трудом можно узнать Чернышева. Кроме того, вдовец не снимает обручальное кольцо.
Оказалось, что приезжать в Сочи он не планировал, но из-за болезни Татьяны Навки прибыл поддержать всех участников шоу.
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Уход Заворотнюк стал ударом для фигуриста, что очень заметно по его внешнему виду. В осунувшемся мужчине с бородой с трудом можно узнать Чернышева. Кроме того, вдовец не снимает обручальное кольцо.
Оказалось, что приезжать в Сочи он не планировал, но из-за болезни Татьяны Навки прибыл поддержать всех участников шоу.
«Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом, потому что Татьяна Александровна заболела, попросила меня помочь… Здесь, в этом намоленном, не побоюсь этого слова, месте — Сочи. Все помним 2014 год, все молились за наши успехи», — зявил Петр.Звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало 30 мая после длительной борьбы с раком. 1 июня в Москве состоялись похороны Анастасии.
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Алина Юрчак