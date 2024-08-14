Без Заворотнюк жизнь не мила: вид похоронившего супругу Чернышева разбивает сердце

Александр Добровинский оценил возможность Ларисы Долиной вернуть свою квартиру, которая была украдена мошенниками. По его словам, если певица докажет, что не подписывала документы на продажу, суд может аннулировать сделку. Однако, покупатели квартиры, скорее всего, будут искать компенсацию через суд, что может привести к дополнительным потерям.