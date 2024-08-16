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Шок! 52-летняя звезда Comedy Club Марина Федункив ждет первенца — кто отец ребенка

Актриса Мария Федункив на 6 месяце беременности
16 августа 2024, 05:30
РИА Новости/Евгений Биятов

РИА Новости/Евгений Биятов

52-летняя актриса и звезда Comedy Club Марина Федункив, известная многим как экранная мама Коляна из сериала «Реальные пацаны», ждет своего первенца. По информации от источника, близкого к артистке, отцом будущего ребенка является ее третий муж — итальянский бизнесмен Стефано Маджи, который младше Марины на 13 лет.
Два года назад они тайно поженились, и их союз, несмотря на разницу в возрасте, оказался весьма крепким, передает Super.ru. По сообщениям СМИ, беременность Федункив находится уже на шестом месяце. Животик актрисы уже заметен, но она старается скрывать его под просторными нарядами. Впрочем, окружающие все равно замечают ее интересное положение.

Марина чувствует себя хорошо, но быстрее устает, чем раньше. В связи с этим организаторы различных мероприятий, в которых участвует актриса, проявляют к ней особую заботу и внимательность, стараясь минимизировать нагрузку и создать максимально комфортные условия.



Несмотря на возраст, Федункив остается активной и продолжает работать, радуя поклонников своим присутствием на экранах. Ее беременность стала приятной новостью как для близких, так и для многочисленных фанатов, которые искренне радуются за свою любимицу. Пока актриса не делала официальных заявлений по поводу своего положения, но слухи уже распространились, и многие с нетерпением ждут подтверждения и подробностей от самой Марины.

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#актриса
#беременность
Галкин* из-за падения доходов готов выступать на корпоративах без антироссийских шуток
Mash: Галкин* готов отказаться от антироссийских шуток ради корпоративов
15 августа 2024, 12:24

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Российский артист и юморист Максим Галкин* готов отказаться от антироссийских шуток ради корпоративов для россиян из-за проблем с деньгами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что шоумен якобы предложил работать без импровизации и читать написанный для него текст за 80 тысяч евро за выступление. За 8 миллионов рублей Галкин* готов выступать перед состоятельными российскими гражданами в течение 5 часов.

В своем райдере артист просит бутылку восемнадцатилетнего виски Macallan, фрукты и различные нарезки. Также ему потребуется охрана, которую должен согласовать его директор, номер в пятизвездочном отеле, билеты бизнес-класса и трансфер.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачёва намерена дать большой сольный концерт в России до конца года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Все рты раскрыли: 41-летняя российская актриса показала фигуру
41-летняя актриса Наталья Рудова похвасталась фигурой в бикини
15 августа 2024, 04:25

Фото: istock/diatrezor

Российская актриса Наталья Рудова, известная по ролям в сериалах «Универ» и «Жизнь по вызову», продемонстрировала свою фигуру в бикини на отдыхе в Турции. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть) актриса разместила сторис, где позирует на яхте в розовом купальнике.
41-летняя Рудова выбрала для отдыха пастельно-розовый бикини с мини-трусами и заниженной талией. В кадре актриса также продемонстрировала плоский живот и пирсинг в пупке, дополненный черной бейсболкой, цепочкой с кулоном в виде сердца и золотистым браслетом.

Ранее российская актриса Наталья Рудова и телеведущая Алена Водонаева устроили яркое представление на отдыхе в Бодруме, Турция. На своих страницах в Instagram (запрещенная в России соцсеть) звезды поделились фото и видео, где они одеты в крошечные черные бикини со стрингами.

41-летняя актриса Рудова и 42-летняя Водонаева запечатлели момент, когда они прыгают с яхты в воду, демонстрируя обнаженные ягодицы. Посты быстро привлекли внимание подписчиков и стали предметом обсуждения в социальных сетях.

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Сбежавший из России историк моды Васильев оскорбил мужчин из СНГ этими двумя словами
Васильев назвал мужчин из СНГ «уродливыми» и «затрапезными»
15 августа 2024, 03:15

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Известный историк моды Александр Васильев вновь привлек внимание общественности скандальным заявлением. Он утверждает, что женщины из стран бывшего СССР гораздо красивее мужчин, которые, по его словам, являются «уродливыми».
Васильев, бывший телеведущий Первого канала, в интервью Telegram-каналу «Абзац» отметил, что представители сильного пола на территории советских стран пострадали из-за войн и репрессий, что, по его мнению, негативно сказалось на их внешности.

«Они небольшого роста, коренастые, курносые… Более уродливы, затрапезны», — заявил историк моды.
По словам Васильева, мужчины с примесью грузинской, прибалтийской или еврейской крови выглядят гораздо более привлекательно. Женщины же, по его мнению, остаются привлекательными и привлекательными.

Стоит отметить, что сам Васильев после начала специальной военной операции переехал за границу. Он написал открытое письмо, осуждающее российские власти, и отказался от контрактов в России.

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#женщины
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Без Заворотнюк жизнь не мила: вид похоронившего супругу Чернышева разбивает сердце
Петр Чернышев не снимает обручальное кольцо после смерти Анастасии Заворотнюк
14 августа 2024, 10:43

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Фигурист Петр Чернышев впервые после смерти супруги Анастасии Заворотнюк вернулся к работе. Вдовец прилетел в Сочи.
Со дня похорон актрисы прошло больше двух месяцев. Родственники звезды пытаются вернуться к обычной жизни. Старшая дочь актрисы Анна вместе с бабушкой Валентиной Борисовной отправилась в путешествие по России. Тяжелее всего приходится Петру Чернышеву, его вид разбивает сердце.

Уход Заворотнюк стал ударом для фигуриста, что очень заметно по его внешнему виду. В осунувшемся мужчине с бородой с трудом можно узнать Чернышева. Кроме того, вдовец не снимает обручальное кольцо.

Оказалось, что приезжать в Сочи он не планировал, но из-за болезни Татьяны Навки прибыл поддержать всех участников шоу.

«Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом, потому что Татьяна Александровна заболела, попросила меня помочь… Здесь, в этом намоленном, не побоюсь этого слова, месте — Сочи. Все помним 2014 год, все молились за наши успехи», — зявил Петр.
Звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало 30 мая после длительной борьбы с раком. 1 июня в Москве состоялись похороны Анастасии.

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Продюсер раскрыл, сколько получает Семенович за один концерт
Продюсер Дворцов: Семенович получает от 1,2 до 1,5 миллиона рублей за концерт
14 августа 2024, 06:32

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов поделился деталями гонораров Анны Семенович и прокомментировал критику ее вокальных способностей. В интервью порталу «Страсти» он сообщил, что бывшая звезда группы «Блестящие» получает от 1,2 до 1,5 миллиона рублей за концерт.
По словам Дворцова, критика, с которой сталкивается Семенович, может быть вызвана усталостью или болезнями. Эти факторы оказывают негативное влияние на её голосовые связки. Продюсер отметил, что проблемы с пением могут возникать у многих артистов и подчеркнул, что такое поведение не является редкостью.

Дворцов также обсудил использование фонограммы, которое позволяет избежать недочетов на сцене, особенно в случае плохого самочувствия. Он подчеркнул, что фонограмма должна использоваться только в экстренных случаях, а выступление в целом должно быть живым.

«Фонограмма есть у многих артистов, но ее включают только тогда, когда человек понимает, что он в плохом самочувствии или не выспался. Чтобы не сделать осечку на сцене, а все прошло идеально, но зрителей, конечно, не обманешь», — пояснил продюсер.

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Сбежавшая из России иноагент Екатерина Шульман не оплачивает долги

Вернет ли Долина свою квартиру: адвокат Добровинский оценил шансы

Долину ограбила ее собственная курьерша: как мошенники забрали у звезды миллионы
#звёзды
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Сбежавшая из России иноагент Екатерина Шульман не оплачивает долги
Политолог Шульман* задолжала в России более 50 тысяч рублей
14 августа 2024, 06:10

Фото: istock/Andrey Sayfutdinov

Политолог Екатерина Шульман* столкнулась с финансовыми трудностями. Ей был назначен штраф почти в 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
Согласно документам, которые оказались в распоряжении РИА Новости, размер задолженности составляет 49 917 рублей, к которым добавляется 3,5 тысячи рублей исполнительского сбора.

Мещанский суд признал Шульман* виновной по части 4 статьи 19.34 КоАП (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), что повлекло за собой штраф в максимальном размере в 50 тысяч рублей.

В апреле 2022 года министерство юстиции РФ внесло Шульман* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В августе того же года она пыталась обжаловать это решение, однако суд отклонил её иск, указав на получение финансирования из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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#суд
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Вернет ли Долина свою квартиру: адвокат Добровинский оценил шансы
Адвокат Добровинский: Долина может аннулировать сделку, если не подписала документы
14 августа 2024, 01:26

Фото: istock/ArLawKa AungTun

Александр Добровинский оценил возможность Ларисы Долиной вернуть свою квартиру, которая была украдена мошенниками. По его словам, если певица докажет, что не подписывала документы на продажу, суд может аннулировать сделку. Однако, покупатели квартиры, скорее всего, будут искать компенсацию через суд, что может привести к дополнительным потерям.
Добровинский рекомендовал быть осторожным с подозрительными звонками, сообщает Starhit.ru. Установка приложений для блокировки нежелательных звонков также может помочь защитить ваши финансовые данные.

«Не сообщайте личные данные по телефону. Лучше прекратить разговор и обратиться напрямую в банк или полицию», — предостерег адвокат.
Лариса Долина и ее юристы активно работают над восстановлением справедливости, в то время как оперативники продолжают отслеживать движение средств и расследовать действия мошенников. Певица пока воздерживается от дальнейших комментариев в интересах следствия.

Лариса Долина подтвердила факт мошенничества в видеообращении и отметила, что аферисты действовали изощренно. Важно быть внимательным и предпринимать меры предосторожности, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

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#адвокат
#певица
#мошенники
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Долину ограбила ее собственная курьерша: как мошенники забрали у звезды миллионы
Задержана 53-летняя женщина, которая забрала у Ларисы Долиной миллионы и перевела их мошенникам
14 августа 2024, 01:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Лариса Долина стала жертвой крупного мошенничества: известная певица лишилась квартиры и значительной суммы денег. В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю женщину, причастную к этому преступлению. Ею оказалась Анжела Н., работающая тренером, имеющая мужа и двоих детей.
По информации представителей МВД России, Анжела Н. действовала в качестве курьера, забирая у Ларисы Долиной денежные средства и передавая их мошенникам, передает Starhit.ru. В результате обмана певице был причинен ущерб в размере более 200 миллионов рублей.

Саму Ларису Долину недавно прокомментировала ситуацию, уточнив, что злоумышленники не только обманули ее, но и взломали ее социальные сети. В настоящее время на квартиру певицы наложен арест, а предварительное следствие установило, что мошенники находятся на территории Украины. Лариса Долина также отметила, что в соцсетях было опубликовано поддельное обращение от ее имени, которое не соответствует действительности.

«Я стала жертвой тщательно спланированного мошенничества. В интересах следствия не могу предоставить больше информации», — заявила певица.

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#мошенники
#певица
#следствие
#ущерб
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«Взяли аванс и пропали»: Лоза рассказал, как мошенники обманули его с квартирой
Музыкант Лоза: мошенники обманули с квартирой, а полиция не стала разбираться
13 августа 2024, 17:19

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Ситуация с обманом Ларисы Долиной находится в центре внимания шоу-бизнеса. Музыкант, певец Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» сообщил, что также попадался на удочку мошенников, однако заниматься его делом никто не захотел.

«Меня также обманули несколько лет назад насчет квартиры, только там другие дела были. Мне пообещали, взяли аванс и пропали. Я пришел в полицию с заявлением, а там сказали, что никто не будет заниматься этим делом, потому что подобных лежит целая пачка», — рассказал Юрий Лоза.

Музыкант выразил сожаление о том, что мошенники работают быстрее правоохранительных органов и сказал, что для борьбы со злоумышленниками нужно работать на опережение и привлекать большие специалистов.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что артистка Лариса Долина стала жертвой мошенников. Она продала свою квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров за 110 миллионов. Вырученные от продажи деньги попали в руки неизвестных лиц.

Позже в квартиру пришли пять человек, которые представились новыми владельцами, но были задержаны полицией. По данным канала, следствие устанавливает, куда делись деньги, полученные преступниками от сделки с народной артисткой.

Юрий Лоза прокомментировал эту ситуацию, назвав основную причину мошенничества в России на данный момент.


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«Сниму порчу»: Фальшивый экстрасенс выманил у женщины 4 млн рублей
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