Шок! 52-летняя звезда Comedy Club Марина Федункив ждет первенца — кто отец ребенка

РИА Новости/Евгений Биятов
52-летняя актриса и звезда Comedy Club Марина Федункив, известная многим как экранная мама Коляна из сериала «Реальные пацаны», ждет своего первенца. По информации от источника, близкого к артистке, отцом будущего ребенка является ее третий муж — итальянский бизнесмен Стефано Маджи, который младше Марины на 13 лет.
Два года назад они тайно поженились, и их союз, несмотря на разницу в возрасте, оказался весьма крепким, передает Super.ru. По сообщениям СМИ, беременность Федункив находится уже на шестом месяце. Животик актрисы уже заметен, но она старается скрывать его под просторными нарядами. Впрочем, окружающие все равно замечают ее интересное положение.
Марина чувствует себя хорошо, но быстрее устает, чем раньше. В связи с этим организаторы различных мероприятий, в которых участвует актриса, проявляют к ней особую заботу и внимательность, стараясь минимизировать нагрузку и создать максимально комфортные условия.
Несмотря на возраст, Федункив остается активной и продолжает работать, радуя поклонников своим присутствием на экранах. Ее беременность стала приятной новостью как для близких, так и для многочисленных фанатов, которые искренне радуются за свою любимицу. Пока актриса не делала официальных заявлений по поводу своего положения, но слухи уже распространились, и многие с нетерпением ждут подтверждения и подробностей от самой Марины.
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Марина чувствует себя хорошо, но быстрее устает, чем раньше. В связи с этим организаторы различных мероприятий, в которых участвует актриса, проявляют к ней особую заботу и внимательность, стараясь минимизировать нагрузку и создать максимально комфортные условия.
Несмотря на возраст, Федункив остается активной и продолжает работать, радуя поклонников своим присутствием на экранах. Ее беременность стала приятной новостью как для близких, так и для многочисленных фанатов, которые искренне радуются за свою любимицу. Пока актриса не делала официальных заявлений по поводу своего положения, но слухи уже распространились, и многие с нетерпением ждут подтверждения и подробностей от самой Марины.
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Елена Перлова