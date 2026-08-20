40-летняя Наталья Фриске показала результат похудения на 17 килограммов — фото

20 августа 2026, 21:46

Наталья Фриске (Фото: Instagram* @friske_natalia)

40-летняя Наталья Фриске опубликовала в личном блоге фото «до и после» похудения и подвела итоги трансформации за четыре месяца.





За это время Наталья потеряла 17 килограммов. Кроме того, знаменитость сообщила, что уже три недели не делает инъекции, которые ранее назначил врач. По словам Фриске, курс лечения не только повлиял на вес, но и изменил её подход к питанию.



«Вес стоит пока, есть не хочется. Я на пептидной терапии. У меня поменялись пищевые привычки. Я не ем жареное, жирное. Ем много овощей, стараюсь есть больше белка. Всего вредного больше не хочется», — отметила она.