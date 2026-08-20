Филипп Киркоров раскрыл, планирует ли посетить концерт Канье Уэста

20 августа 2026, 22:28

Филипп Киркоров заявил, что не пойдёт на концерт Канье Уэста в Петербурге

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Филипп Киркоров на церемонии открытия конкурса «Новая волна-2026» пообщался с журналистами и ответил на вопросы о предстоящих гастролях Канье Уэста в России. Представители РИА Новости зафиксировали его комментарий.





Корреспонденты поинтересовались у Филиппа Бедросовича, планирует ли он посетить шоу американского рэпера на «Газпром Арене». В ответ Киркоров заявил, что не собирается идти на этот концерт. Вместо этого он выбрал выступление другого артиста.

«На концерт Канье? Там же Сережа Лазарев. Я к Сереже собираюсь. Я — поклонник Сережи Лазарева», — пояснил певец.