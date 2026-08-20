Стала известна стоимость украшений Lil Pump, в которых он гуляет по Москве
Американский рэпер Lil Pump (настоящее имя — Газзи Фабио Гарсия) прибыл в Москву накануне своего концерта. Музыкант остановился в одном из столичных отелей премиум-класса, где уже успел сделать селфи с гостями и персоналом.
Редакция Super подсчитала ориентировочную стоимость украшений, которые Lil Pump выбрал для прогулки по городу. Согласно оценке, все аксессуары в его образе тянут примерно на 350 тысяч рублей.
Самый дорогой лот — кольцо-гвоздь Cartier стоимостью около 300 тысяч рублей. Кроме того, на рэпере заметили часы из совместной коллекции Swatch и Audemars Piguet за 40 тысяч и ещё одну модель Swatch ценой в семь тысяч.
Дополняет набор перстень с крупными драгоценными камнями — вероятно, ювелирная работа на заказ. Отметим, что в столице Lil Pump уже встретился с певицей Margo.
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