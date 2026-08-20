Стала известна стоимость украшений Lil Pump, в которых он гуляет по Москве

20 августа 2026, 21:56

Газзи Фабио Гарсия (Фото: Instagram* @lilpump)

Американский рэпер Lil Pump (настоящее имя — Газзи Фабио Гарсия) прибыл в Москву накануне своего концерта. Музыкант остановился в одном из столичных отелей премиум-класса, где уже успел сделать селфи с гостями и персоналом.