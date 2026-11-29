Умер вокалист рок-группы The Beach Boys Майк Лав
Сооснователь и вокалист американской рок-группы The Beach Boys Майк Лав умер в возрасте 85 лет в субботу, 28 ноября. Об этом пишет портал TMZ.
Согласно информации портала, в прошлом году артист перенес коронавирусную инфекцию. Уточняется, что он долгое время восстанавливался после болезни.
Американская рок-группа The Beach Boys была создана в Лос-Анджелесе в 1961 году Майком Лавом, а также его братьями Брайаном, Карлом и Деннисом Уилсонами при участии их друга детства Эла Джардина. За свою историю коллектив выпустил 29 студийных альбомов, которые разошлись тиражом более 100 миллионов копий по всему миру. The Beach Boys удостоили премии «Грэмми» в 2001 году. В 1988 году группу включили в Зал славы рок-н-ролла.
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