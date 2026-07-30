Ирландский музыкант и лауреат премии «Оскар» разбился на мотоцикле
В Дублине в результате аварии на мотоцикле погиб ирландский музыкант, актёр и лауреат премии «Оскар» Глен Хансард. Об этом сообщает Irish Independent.
Трагедия случилась рано утром 29 июля в пригороде ирландской столицы, неподалеку от Лукана. По предварительной информации, мотоцикл 56-летнего артиста столкнулся с легковым автомобилем. Прибывшие на место медики сделали все возможное, чтобы спасти Хансарда, который получил серьезные травмы, однако мужчина скончался.
Исполнитель родился в 1970 году в Баллимуне. Будучи юношей, он бросил школу и стал уличным музыкантом, который играл на улицах Дублина. В 20 лет артист основал рок-группу The Frames, которая выпустила десять студийных альбомов, в том числе Burn the Maps (2004) и The Cost (2006).
Помимо музыки, Хансард занимался кино – дебютировал в фильме «Группа "Коммитментс"» (1991), а в 2007 году сыграл главную роль в картине «Однажды». Написанный им для этого фильма саундтрек «Falling Slowly» удостоился премии «Оскар» в 2008 году.
Коллеги и близкие музыканта подтвердили его гибель на личной странице артиста в Instagram*. Они признались, что все еще не могут смириться с трагической новостью, и попросили с пониманием и уважением отнестись к скорбящей семье Хансарда в это трудное время.