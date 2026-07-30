Ирландский музыкант и лауреат премии «Оскар» разбился на мотоцикле

30 июля 2026, 01:32

Основатель рок-группы The Frames Глен Хансард разбился на мотоцикле в Дублине

Глен Хансард (Фото: Instagram* @glenhansard)

В Дублине в результате аварии на мотоцикле погиб ирландский музыкант, актёр и лауреат премии «Оскар» Глен Хансард. Об этом сообщает Irish Independent.