29 ноября 2026, 11:13

Baza: на сына Валерии написали заявление из-за подозрений в мошенничестве

Певица Валерия (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

На сына певицы Валерии Арсения Шульгина написали заявление в полицию по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет Baza.