Сына певицы Валерии заподозрили в обмане инвесторов на миллионы рублей
На сына певицы Валерии Арсения Шульгина написали заявление в полицию по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет Baza.
Житель Саратова Виктор Плисковский обратился к правоохранителям. В июне 2023 года он передал Шульгину 2 миллиона рублей для развития бизнеса под 30% годовых. В течение года Арсений исправно выплачивал проценты, но затем сослался на кассовый разрыв и попросил продлить договор. После этого выплаты прекратились, и сын артистки предложил возвращать средства в течение пяти лет.
Ранее Виктор через суд добился взыскания с Шульгина более 2,3 миллиона рублей, но денег так и не получил. В августе Арсений был признан банкротом. Кредиторы, которые вложили средства в его проекты по криптовалюте, поставкам автомобилей из Китая и торговле на маркетплейсах, подозревают Шульгина в создании финансовой пирамиды. Виктор просит полицию проверить, не использовал ли Шульгин деньги инвесторов для личных нужд. По словам заявителя, в настоящее время сын Валерии находится в Дубае.
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