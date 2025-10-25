Умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий
Скончался актёр Алексей Золотницкий, озвучивший в русском дубляже звезд Голливуда. Об этом сообщают «Известия».
Заслуженный артист России Алексей Золотницкий умер на 80-м году жизни 25 октября 2025 года после продолжительной болезни. Актёр много работал в дубляже. Его голосом в российском прокате говорили такие голливудские звезды, как Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро.
В 2017 году Золотницкий перенёс инсульт, который вызвал нарушения речи и координации движений. До этого, в 2011 году, у него уже был микроинсульт, но Алексей продолжил играть в театре.
В кино актёр запомнился зрителям по роли Роджерса в фильме «Десять негритят» и по образу главного злодея в драме «Поезд до Бруклина». Однако широкую известность он получил именно как мастер дубляжа.
