«Сильный раздражитель»: Аскольд Запашный рассказал о внебрачном сыне

25 октября 2025, 17:20

Аскольд Запашный рассказал о внебрачном сыне, которого не признаёт его семья

Аскольд Запашный (Фото: Instagram* @askoldzap)

Внебрачному сыну артиста цирка Аскольда Запашного исполнилось девять лет. Родственники дрессировщика, его мать и старший брат Эдгард, отказались знакомиться с мальчиком. Об этом Запашный рассказал в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.





Аскольд заявил, что он много лет скрывал роман с коллегой по цирку Дианой и рождение сына. Дрессировщик отметил, что не может ввести ребёнка в свою рабочую жизнь.

«С ним же в комплекте мама, а она является очень сильным раздражителем для всех. Ситуация становится до безумия накалённой», — пояснил Запашный.

«Я маме сообщил просто как данность и ушёл... Мама моя до сих пор его тоже не видела, отказывается и не хочет», — сказал Аскольд.

