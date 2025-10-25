«Сильный раздражитель»: Аскольд Запашный рассказал о внебрачном сыне
Внебрачному сыну артиста цирка Аскольда Запашного исполнилось девять лет. Родственники дрессировщика, его мать и старший брат Эдгард, отказались знакомиться с мальчиком. Об этом Запашный рассказал в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Аскольд заявил, что он много лет скрывал роман с коллегой по цирку Дианой и рождение сына. Дрессировщик отметил, что не может ввести ребёнка в свою рабочую жизнь.
«С ним же в комплекте мама, а она является очень сильным раздражителем для всех. Ситуация становится до безумия накалённой», — пояснил Запашный.Артист считает, что семья имеет право не принимать его любовницу, но сына они могли бы признать. Он выразил недоумение поведением собственной матери, которая никогда не поддерживала его в личной жизни.
«Я маме сообщил просто как данность и ушёл... Мама моя до сих пор его тоже не видела, отказывается и не хочет», — сказал Аскольд.Запашный добавил, что ему обидно за сына, поскольку мальчик ни в чём не виноват.