Анна Пересильд рассказала о необычной договорённости с дедушкой

25 октября 2025, 15:35

Анна Пересильд рассказала, что её личным водителем работает дедушка

Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

Актриса Анна Пересильд рассказала в программе «Кино в деталях» о том, как её дедушка стал её личным водителем.





Анна поделилась этой трогательной историей, отметив, что родственник теперь поддерживает её не только как родной человек, но и помогает в работе.



Пересильд пояснила, что её дед очень ответственно подходит к своим новым обязанностям. Однако он не считает это работой, а воспринимает как возможность позаботиться о внучке. Актриса призналась, что иногда пытается оплатить его труд.

«Периодически плачу ему зарплату, но он это не любит и не хочет, чтобы я ему платила. Это для него проявление очень большой любви и заботы», — сказала она.