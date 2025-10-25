Анна Пересильд рассказала о необычной договорённости с дедушкой
Анна Пересильд рассказала, что её личным водителем работает дедушка
Актриса Анна Пересильд рассказала в программе «Кино в деталях» о том, как её дедушка стал её личным водителем.
Анна поделилась этой трогательной историей, отметив, что родственник теперь поддерживает её не только как родной человек, но и помогает в работе.
Пересильд пояснила, что её дед очень ответственно подходит к своим новым обязанностям. Однако он не считает это работой, а воспринимает как возможность позаботиться о внучке. Актриса призналась, что иногда пытается оплатить его труд.
«Периодически плачу ему зарплату, но он это не любит и не хочет, чтобы я ему платила. Это для него проявление очень большой любви и заботы», — сказала она.Анна добавила, что, несмотря на её попытки отблагодарить дедушку материально, для него главное — быть рядом и помогать ей в повседневных делах.