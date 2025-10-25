Бренд нижнего белья от блогерши Лерчек разорился
Бренд нижнего белья «Леани», который основала семья блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), прекратил работу из-за банкротства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, компании заблокировали все счета. На бренд «Леани» обрушилось несколько финансовых проблем. С апреля 2023 года по ноябрь 2024 года владельцы не платили за электроэнергию, и долг составил 98 тысяч рублей.
Помимо этого, у фирмы образовалась задолженность за аренду помещений в размере около 412 тысяч рублей. Взыскивать эти средства с компании теперь будут через суд. Бренд работал с 2021 года, но так и не вышел на прибыль. Согласно бухгалтерским отчётам за всё время работы компания «Леани» ни разу не показывала положительный финансовый результат.
В настоящее время сама Валерия Чекалина находится под домашним арестом. Следствие запретило ей пользоваться средствами связи и интернетом.
