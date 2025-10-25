Бренд нижнего белья от блогерши Лерчек разорился

25 октября 2025, 17:22

Бренд «Леани» блогера Валерии Чекалиной прекратил работу из-за банкротства

Валерия Чекалина (Фото: кадр видео Youtube-канала Lerchek Channel)

Бренд нижнего белья «Леани», который основала семья блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), прекратил работу из-за банкротства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.