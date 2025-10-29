Достижения.рф

Звезду фильма «Финист — Ясный сокол» Воскресенского ограбили в его же доме

На Урале арестовали второго обвиняемого в хищении имущества Воскресенского
Фото: iStock/Vyacheslav Dumchev

Актера Вячеслава Воскресенского, сыгравшего главную роль в фильме 1975 года «Финист — Ясный сокол», ограбили в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС.



Несколько дней назад в Красноуральске неизвестные ворвались в дом к артисту и вынесли его имущество. Преступление, как установило следствие, совершено группой лиц по предварительному сговору.

Красноуральский городской суд Свердловской области до 13 декабря заключил под стражу двух подозреваемых в краже имущества Воскресенского, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Всем фигурантам уже предъявлены обвинения.

Екатерина Коршунова

