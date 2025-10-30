Умер озвучивавший Брюса Уиллиса актер дубляжа Андрей Гриневич
Актер дубляжа Андрей Гриневич, озвучивавший, в частности, голливудских звёзд Брюса Уиллиса, Шона Коннери, Алека Болдуина и Мэла Гибсона, скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщил его коллега Ислам Ганджаев в личном блоге.
Ганджаев отметил, что ушел из жизни «потрясающий артист, режиссер и наставник», который оказал огромное влияние на его жизнь и помог ему стать тем, кем он является сейчас.
В профессиональном сообществе «Русский дубляж» подчеркнули, что Гриневич испытывал серьёзные проблемы со здоровьем в последние месяцы и уже не работал как актер дубляжа. Однако он продолжал участвовать в проектах в качестве режиссера до самого конца.
Согласно информации aif.ru, артист скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Ранее стало известно, что актер театра и кино Геннадий Назаров умер в 58 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: