Умер озвучивавший Брюса Уиллиса актер дубляжа Андрей Гриневич

30 октября 2025, 10:04

Причиной смерти актера дубляжа Гриневича стал рак

Фото: iStock/SergeyPankratov

Актер дубляжа Андрей Гриневич, озвучивавший, в частности, голливудских звёзд Брюса Уиллиса, Шона Коннери, Алека Болдуина и Мэла Гибсона, скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщил его коллега Ислам Ганджаев в личном блоге.