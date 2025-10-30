Достижения.рф

Умер озвучивавший Брюса Уиллиса актер дубляжа Андрей Гриневич

Причиной смерти актера дубляжа Гриневича стал рак
Фото: iStock/SergeyPankratov

Актер дубляжа Андрей Гриневич, озвучивавший, в частности, голливудских звёзд Брюса Уиллиса, Шона Коннери, Алека Болдуина и Мэла Гибсона, скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщил его коллега Ислам Ганджаев в личном блоге.



Ганджаев отметил, что ушел из жизни «потрясающий артист, режиссер и наставник», который оказал огромное влияние на его жизнь и помог ему стать тем, кем он является сейчас.

В профессиональном сообществе «Русский дубляж» подчеркнули, что Гриневич испытывал серьёзные проблемы со здоровьем в последние месяцы и уже не работал как актер дубляжа. Однако он продолжал участвовать в проектах в качестве режиссера до самого конца.

Согласно информации aif.ru, артист скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Екатерина Коршунова

