Алкоголизм, смерть дочери от онкологии, шизофрения у жены и сына: трагическая судьба звезды «Мимино» Фрунзика Мкртчяна
Фрунзик Мкртчян — актер, чьи комедийные роли покорили весь Советский Союз, однако его собственная жизнь была наполнена глубокой драмой. За образом обаятельного человека с грустными глазами скрывалась судьба, полная тяжелых испытаний. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Детство и начало пути
Настоящее имя актера — Мгер Мкртчян. Он родился 4 июля 1930 года в Ленинакане (ныне Гюмри) в семье рабочих, которые сами были сиротами, спасшимися от геноцида армян. Его отец хотел, чтобы сын стал художником, но мальчика с детства манил театр. Он устраивал импровизированные представления для соседей, используя старую скатерть в качестве занавеса.
Жизнь семьи была тяжелой. После Второй мировой войны отец, чтобы прокормить детей, был вынужден воровать хлопок с фабрики, за что был арестован и отправлен в лагеря. Фрунзик, оставшись старшим мужчиной в доме, познал нужду и голод. В 17 лет он не отступил и начал выступать в местном театре. Позже он поступил в Ереванский театральный институт, а с 1956 года стал актером знаменитого театра им. Сундукяна.
Триумф в кино
Хотя его кинодебют состоялся в 1955 году, настоящая всесоюзная слава пришла к Мкртчяну после роли дяди Джабраила в комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966). Затем последовали яркие работы в фильмах «Айболит-66» и «Мимино», где его герой, водитель Рубен Хачикян, подарил зрителям множество ставших крылатыми фраз.
Несмотря на комедийное амплуа, Мкртчян был глубоким драматическим актером. Это видно по его работам в армянском кинематографе: «Мы и наши горы», «Наапет», «Солдат и слон». За роль в «Мимино» он был удостоен Государственной премии СССР, а в 1984 году получил высшее звание — Народный артист СССР.
Личная трагедия
Фрунзик Мкртчян был трижды женат, при этом ни один из браков не был счастливым. Первой женой артиста стала однокурсница по Ереванскому театрально-художественному институту Кнара. В порыве чувств пара узаконила отношения через несколько месяцев после знакомства. Так же быстро союз актеров распался.
Его второй женой стала актриса Донара Пилосян, которая сыграла жену его героя в «Кавказской пленнице». Брак сначала был счастливым, у пары родились дочь Нунэ и сын Вазген. Однако позже у Донары обнаружилось тяжелое наследственное психическое заболевание (шизофрения). Ее состояние усугублялось патологической ревностью, превращая жизнь семьи в ад. Мкртчян был вынужден поместить жену в специализированную больницу, а позднее туда же пришлось определить и их сына Вазгена, унаследовавшего болезнь матери. По некоторым свидетельствам, встречаясь в больнице, мать и сын так и не узнавали друг друга.
Мкртчян предпринял последнюю попытку на личное счастье и вступил в брак с Тамарой Оганесян, дочерью председателя Союза писателей Армении. Однако через несколько лет их союз распался.
Борьба с алкоголизмом и смерть
Неспособность спасти своих самых близких людей сломила актера. Чтобы заглушить невыносимую душевную боль, он стал злоупотреблять алкоголем. Это отразилось на его карьере — он стал отказываться от ролей и в итоге ушел из театра им. Сундукяна.
Фрунзик Мкртчян скончался 29 декабря 1993 года в Ереване в возрасте 63 лет. Несмотря на сложное время в стране, тысячи людей пришли проводить своего любимого актера в последний путь.
Однако на этом трагическая судьба семьи не закончилась. Дочь артиста Нунэ умерла в 1998 году в возрасте 39 лет. Причиной смерти стала тромбоэмболия, которая произошла в послеоперационный период после хирургического вмешательства, связанного с раком шейки матки. В 2003 году скончался сын артиста. Последние годы своей жизни он провёл в психиатрической клинике, где умер от цирроза печени. Спустя восемь лет после этого ушла из жизни и Донара Пилосян, за последние 25 лет жизни она так и не приходила в себя и не знала о смерти детей и мужа.
На сегодняшний день единственной прямой наследницей великого актера является его внучка. У Нунэ Мкртчян и ее мужа, композитора Рубена Тертеряна, в 1984 году родилась дочь Ирэн (Гаяне) Тертерян. После смерти Фрунзика Мкртчяна в 1993 году семья его дочери переехала в Аргентину. Ирэн выросла в Буэнос-Айресе, где живет и сегодня. Она практически не говорит по-русски, но понимает речь. В 2007 году она приезжала в Армению, занималась архивом деда и выражала желание издать книгу воспоминаний о нем без редакторских правок. Информация о ее нынешней жизни очень скудна. Известно, что она была замужем, но брак распался, и детей у нее нет.