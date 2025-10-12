12 октября 2025, 17:01

На 89-м году жизни скончалась актриса Александринского театра Елизавета Волгина

Фото: istockphoto/iZhenya

На 89-м году жизни умерла актриса Александринского театра Елизавета Волгина. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения. Данные приводят «Страсти».