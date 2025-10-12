Умерла актриса Александринского театра Елизавета Волгина
На 89-м году жизни умерла актриса Александринского театра Елизавета Волгина. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения. Данные приводят «Страсти».
Причины смерти не уточняются.
Волгина окончила Ленинградский театральный институт в 1961 году (класс профессора Бориса Зона). С последнего курса она служила в Александринском театре и посвятила сцене более полувека.
Дебютной ролью стала Ксана в спектакле «По московскому времени». В дальнейшем в её репертуаре были — Людмила в «Друзья и годы», Валя в «Платоне Кречете», Моника в «Скандальном происшествии», Варя в «Дело, которому ты служишь», Катя в «Семье Журбиных», Маша в «Нахлебнике» и другие заметные образы. Всего на сцене Александринского театра она сыграла примерно 60 ролей.
Коллеги выразили соболезнования родным и близким артистки.
