ТАСС: Прах артистов Щедрина и Плисецкой развеяли над Окой

25 ноября 2025, 16:26

Родион Щедрин (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Прах народных артистов СССР Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой. Об этом сообщил ТАСС народный артист РФ Андрис Лиепа.