ТАСС: Прах артистов Щедрина и Плисецкой развеяли над Окой

Родион Щедрин (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Прах народных артистов СССР Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой. Об этом сообщил ТАСС народный артист РФ Андрис Лиепа.



Согласно информации источника, это сделали частично, церемония прошла в узком кругу друзей и близких. Оставшуюся часть праха, вероятно, развеют публично.

Родион Щедрин скончался в ночь на 29 августа 2025 года в возрасте 92 лет, а Майя Плисецкая ушла из жизни 2 мая 2015 года. Обоих кремировали в Германии.

В августе секретарь Международного фонда имени Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев подтвердил ТАСС, что супруги завещали развеять свой прах над Россией.

Никита Кротов

