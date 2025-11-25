ТАСС: Прах артистов Щедрина и Плисецкой развеяли над Окой
Прах народных артистов СССР Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой. Об этом сообщил ТАСС народный артист РФ Андрис Лиепа.
Согласно информации источника, это сделали частично, церемония прошла в узком кругу друзей и близких. Оставшуюся часть праха, вероятно, развеют публично.
Родион Щедрин скончался в ночь на 29 августа 2025 года в возрасте 92 лет, а Майя Плисецкая ушла из жизни 2 мая 2015 года. Обоих кремировали в Германии.
В августе секретарь Международного фонда имени Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев подтвердил ТАСС, что супруги завещали развеять свой прах над Россией.
