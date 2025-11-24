Знаменитый индийский актер Дхармендра умер в 89 лет
В Мумбаи на 89-м году жизни скончался легендарный индийский актер Дхармендра. Об этом 24 ноября пишет индийское агентство IANS.
Согласно сообщениям, к его резиденции прибыла скорая помощь под усиленной охраной. Тело актера доставили в крематорий Паван Ханс в Виле-Парле. На похороны пришли его родственники и известные звезды индийского кино, такие как Амитабх Баччан, Амир Хан и Абхишек Баччан.
Дхармендра был одной из ключевых фигур классического Болливуда. За более чем шесть десятилетий он снялся в более чем 300 фильмах, многие из которых стали культовыми, включая такие картины, как «Зита и Гита», «Мой любимый раджа» и «Месть и закон», которые также были популярными в СССР.
Харизма, пластика и драматический талант артиста сделали его одним из самых востребованных актеров 1970-х годов. В 2012 году Дхармендру удостоили высокой государственной награды Индии — «Падма Бхушан».
Звезда экрана родился 8 декабря 1935 года в Пенджабе. Он был дважды женат: на Пракаш Каур, с которой у него четверо детей, и на актрисе Хеме Малини. От последней родились две дочери — Эша и Ахана.
Дхармендра должен был отметить свое 90-летие через две недели.
