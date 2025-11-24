Знаменитый индийский актер Дхармендра умер в 89 лет

24 ноября 2025, 22:16

Умер главный актер фильма «Зита и Гита» Дхармендра

Фото: istockphoto/Ruslan Danyliuk

В Мумбаи на 89-м году жизни скончался легендарный индийский актер Дхармендра. Об этом 24 ноября пишет индийское агентство IANS.