Умер звезда сериала «Да, дорогая!» Энтони Кларк
Актер Энтони Кларк умер в 62 года
Американский актер Энтони Кларк умер в возрасте 62 лет. О его кончине сообщил коллега, актер Майк О'Мэлли в социальной сети X.
Энтони Кларк родился 4 апреля 1964 года в Линчберге, штат Виргиния. В начале 1990-х годов он исполнил ряд эпизодических ролей на телевидении, а затем получил первую главную роль — в сериале «Бостон Коммон» своего однокурсника Макса Мутчника, который транслировался на канале NBC с 1996 по 1997 год.
«Энтони Кларк умер», — написал О'Мэлли.В 2000 году Кларк получил роль Грегори Томаса «Грега» Уорнера в сериале «Да, дорогая!». Сюжет строился вокруг киномагната Грега и его супруги Ким (Джин Луиза Келли), которые пытались согласовать различные подходы к воспитанию детей после того, как в их гостевой дом переехали сестра и зять Ким (Лиза Снайдер и О'Мэлли соответственно). Роль в этом сериале принесла Бетти Уайт номинацию на премию «Эмми» за гостевое участие в 2003 году. Актер также известен по фильмам «Дурацкое пари», «Скала» и «Заплатить сполна».