Умер звезда сериала «Да, дорогая!» Энтони Кларк

12 ноября 2026, 16:53

Актер Энтони Кларк умер в 62 года

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Американский актер Энтони Кларк умер в возрасте 62 лет. О его кончине сообщил коллега, актер Майк О'Мэлли в социальной сети X.





Энтони Кларк родился 4 апреля 1964 года в Линчберге, штат Виргиния. В начале 1990-х годов он исполнил ряд эпизодических ролей на телевидении, а затем получил первую главную роль — в сериале «Бостон Коммон» своего однокурсника Макса Мутчника, который транслировался на канале NBC с 1996 по 1997 год.





«Энтони Кларк умер», — написал О'Мэлли.