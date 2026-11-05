Умер актёр из фильма «Утомлённые солнцем 2»

05 ноября 2026, 00:38

Актёр Иван Скицан умер из-за тяжёлой болезни

Фото: iStock/jorgeantonio

Российский актёр театра и кино Иван Скицан, запомнившийся зрителям по роли в фильме «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», ушёл из жизни из‑за тяжёлой продолжительной болезни. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на близких артиста.