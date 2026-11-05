Умер актёр из фильма «Утомлённые солнцем 2»
Российский актёр театра и кино Иван Скицан, запомнившийся зрителям по роли в фильме «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», ушёл из жизни из‑за тяжёлой продолжительной болезни. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на близких артиста.
По словам родственницы актёра, недуг был серьёзным и развивался долгое время. В какой‑то момент состояние Ивана резко ухудшилось, и его экстренно госпитализировали на машине скорой помощи, но спасти мужчину не удалось.
Иван Скицан родился 4 января 1987 года в посёлке Сява Нижегородской области. Профессиональное образование он получил в Нижегородском театральном училище имени Евстигнеева. С 2010 года Скицан был частью труппы МХАТ имени Горького, также он выступал на сцене Театра на Юго‑Западе. Помимо актёрской работы, Иван занимался преподаванием — вёл занятия в Детской музыкальной школе имени К. В. Молчанова.
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