Умер актер из сериала «Условный мент»

04 ноября 2026, 16:23

Умер актер Алексей Борошнин из сериала «Условный мент»

Алексей Борошнин (Фото: кадр из сериала «Невский. Охота на Архитектора» (2021)

Актер Алексей Борошнин умер в возрасте 39 лет. Об этом сообщили РИА Новости в его семье. По словам родственников, артиста не стало 1 ноября — его нашли мертвым в заведенной машине.





Алексей Борошнин родился 24 апреля 1987 года в селе Ильинско-Подомское Архангельской области. Окончил Архангельский областной колледж культуры и искусства по специальности «Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество», после чего получил профессию режиссера в Санкт-Петербурге. На протяжении 12 лет состоял в труппе драматического театра «Апрель» города Лодейное Поле Ленинградской области.



Причиной смерти, предположительно, могли стать проблемы с сердцем или оторвавшийся тромб. В семье отметили, что незадолго до трагедии ничего не предвещало беды.





«Возможно, тромб оторвался или с сердцем что-то. Мы с ним в субботу вечером разговаривали, все было нормально. Он мне сказал: «Я небольшой калымчик нашел, подработку, помогу тебе немножко». Но утром его нашли в машине — машина заведенная, дверка приоткрытая, а он уже мертвый», — цитирует собеседницу РИА Новости.