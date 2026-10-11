Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Перчевская

11 октября 2026, 17:25

Актриса Наталья Перчевская умерла на 75-м году жизни

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Скончалась заслуженная артистка Наталья Перчевская. Об этом стало известно накануне в субботу, 10 октября.





Перчевская родилась 1 июня 1952 года в Киеве. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. С 1974-го актриса служила в труппе Национального академического драматического театра. На его сцене она создала много разноплановых образов.



Знаменитость известна и телезрителям. Звезда сыграла в фильмах и сериалах «Возвращение Мухтара», «Чудо», «Побег из «Новой жизни», «Порох и дробь» и др. В 2018 году она была удостоенной звания заслуженной артистки.





«Сегодня трудно найти слова, которые могли бы передать боль этой утраты», — цитирует коллег Перчевской Voice.