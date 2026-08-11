Умерла актриса и балерина Наталья Трубникова
Советская балерина и актриса Наталья Трубникова скончалась в Москве в возрасте 71 года. О ее смерти сообщил телеграм-канал Mash.
Тело артистки нашла соседка в ее квартире в Тверском районе. Женщины общались накануне утром, однако вечером Трубникова перестала отвечать на телефонные звонки. Соседка зашла проведать актрису и нашла ее без признаков жизни — та умерла, сидя на диване. Известно, что балерина страдала болезнью Паркинсона.
Наталья Трубникова запомнилась зрителям по роли принцессы Мелисенты в музыкальной сказке «31 июня». Также она снималась в фильмах «Формула любви» и «12 стульев». В течение карьеры артистка выходила на сцену Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Ранее стало известно о кончине 23-летней участницы Stand Up Марты Егиазаровой.
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