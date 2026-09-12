Умерла актриса из «Интернов» Альбина Евтушевская
ТАСС: Актриса Альбина Евтушевская умерла на 85-м году жизни
Актриса Альбина Евтушевская скончалась 6 сентября на 85-м году жизни. Об этом 7 сентября сообщили ТАСС в ее окружении.
Евтушевская дебютировала в кино в 64 года. За свою карьеру она приняла участие более чем в 40 кинопроектах. Наиболее известными работами актрисы стали фильм «Русалка», а также сериалы «Универ», «Глухарь», «Интерны» и «Беспринципные».
«Альбины Станиславовны не стало 6 сентября», — говорится в материале.Ранее знаменитая актриса скончалась в 26 лет. Речь идет об Адесанье Нимоте Омотолани, известной под псевдонимом Нимми Феррари.