Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

21 сентября 2026, 21:22

Актриса Екатерина Дронова умерла в 68 лет

Екатерина Дронова (Фото: кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей-1» (1997-1998)

Заслуженная артистка России и актриса Молодежного театра на Фонтанке Екатерина Дронова умерла на 69-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба театра, пишет ТАСС.