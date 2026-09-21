Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Заслуженная артистка России и актриса Молодежного театра на Фонтанке Екатерина Дронова умерла на 69-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба театра, пишет ТАСС.
Дронова окончила Щукинское училище. В 1989 году она присоединилась к Молодежному театру на Фонтанке вместе с режиссером Семеном Спиваком, перейдя из Молодого театра при Ленконцерте.
В театре отметили яркую актерскую индивидуальность и характерность Дроновой. Она сыграла в постановках Спивака, которые стали известными в репертуаре театра.
Актриса также активно снималась в кино и сериалах. Среди ее работ — фильмы «Операция "С Новым годом!"», «Утомленные солнцем. Цитадель» и «Подсадной», а также сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Черный ворон», «Каменская» и «Тайны следствия». При этом, как подчеркнули в театре, сцена Молодежного театра на Фонтанке оставалась главным направлением творческой деятельности Дроновой.
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