Умерла «Бурановская бабушка» Зоя Дородова
Скончалась Зоя Дородова, в разные годы участвовавшая в фольклорном коллективе «Бурановские бабушки». Об её смерти сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев.
Отмечается, что Дородова на «Евровидении-2012» не выступала. Тогда группа заняла второе место с песней «Party for Everybody» («Вечеринка для всех»), исполненной на английском и удмуртском языках.
«Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас», — говорится в публикации.
