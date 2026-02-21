Умерла «Бурановская бабушка» Зоя Дородова

21 февраля 2026, 20:00

«Бурановская бабушка» Зоя Дородова умерла в 85 лет

Зоя Дородова (во втором ряду слева направо)(Фото: РИА Новости/Александр Горбунов)

Скончалась Зоя Дородова, в разные годы участвовавшая в фольклорном коллективе «Бурановские бабушки». Об её смерти сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев.





Отмечается, что Дородова на «Евровидении-2012» не выступала. Тогда группа заняла второе место с песней «Party for Everybody» («Вечеринка для всех»), исполненной на английском и удмуртском языках.





«Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас», — говорится в публикации.