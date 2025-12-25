Раскрыто, каким образом обманувшие Долину мошенники выводили ее миллионы через криптокошельки
RT изучил криптокошельки, которые мошенники использовали для вывода средств, похищенных у народной артистки России Ларисы Долиной. В афере, помимо банковских счетов, фигурировали как минимум два криптовалютных кошелька для перевода денег на иностранные биржи.
Согласно материалу, перед аферой одна из фигуранток дела, Анжела Цырульникова, открыла два кошелька на криптоплатформе Aifory Pro. Именно через них осуществлялись переводы.
На украденные у звезды деньги 28 июня была совершена покупка криптовалюты на 21,5 млн рублей, 1 июля — на 26 млн рублей, а 11 и 12 июля — еще на 2 млн и 1,5 млн рублей соответственно.
Средства с одного кошелька выводились на счёт биржи Bybit, с другого шли на грузинский платёжный сервис Heleket. Также использовался «CryptoBot» в мессенджере Telegram.
Эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров в беседе с RT охарактеризовал эту схему как классический и грамотно выстроенный кешаут (обналичивание).
«Её (схемы) признаки в приёме активов на условно анонимные кошельки, перемещении на крупные зарубежные площадки для запутывания следа, диверсификации потоков через разные типы сервисов», — пояснил Бедеров.По его словам, распределение активов по разным адресам серьёзно усложняет их отслеживание и позволяет смешивать средства.
Ранее сообщалось, что 24 декабря концерт Ларисы Долиной в московском баре Petter собрал практически полный зал. Билеты раскупили, несмотря на приличную стоимость (от 9,5 до 15,5 тысячи рублей за одно место).