Умерла экранная возлюбленная Вячеслава Тихонова Яна Брейхова
В Праге 6 февраля умерла известная советская и чехословацкая актриса Яна Брейхова. О трагедии официально сообщила её дочь Тереза Бродска.
Брейхова скончалась в возрасте 86 лет. Дочь актрисы отметила, что в последние годы мать боролась с тяжёлой болезнью.
Яна Брейхова родилась 20 января 1940 года в Праге. Она снялась более чем в ста художественных и телевизионных фильмах. Актриса дебютировала в кино в 13 лет — она сыграла в картине «Свинцовый хлеб».
Советские зрители особенно запомнили Брейхову по фильму Станислава Ростоцкого «Майские звёзды» 1959 года. Актриса сыграла в лентах «Барон Мюнхгаузен», «Ночь невесты», «Мораль пани Дульской», «Красота в беде» и многих других.
Её часто называли «чешской Брижит Бардо» и первой актрисой чехословацкого кино. В 2004 году Брейхову наградили медалью «За заслуги» II степени.
