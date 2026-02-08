Умерла экранная возлюбленная Вячеслава Тихонова Яна Брейхова

08 февраля 2026, 18:19

На 87-м году жизни умерла актриса чехословацкого кино Яна Брейхова

Яна Брейхова и Вячеслав Тихонов (Фото: кадр из фильма «Майские звёзды»)

В Праге 6 февраля умерла известная советская и чехословацкая актриса Яна Брейхова. О трагедии официально сообщила её дочь Тереза Бродска.