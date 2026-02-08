«Каким местом проложила?»: Вдова Караченцова застыдила Бузову за оголение груди

08 февраля 2026, 17:48

Людмила Поргина высказалась о частичном обнажении Ольги Бузовой в кинозале

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Актриса Людмила Поргина высказала резкую оценку инциденту с участием певицы Ольги Бузовой. Разговор состоялся в беседе с изданием «Абзац».





Поводом стал случай на премьере фильма «Равиоли Оли». Бузова проходила между сценой и первыми рядами, где находился Филипп Киркоров. Артист обратил на неё внимание, воскликнув: «Ну что за наряд, красавица!».



В этот момент часть платья соскользнула с плеча певицы, что привело к частичному обнажению. Бузова сразу же поправила одежду. Людмила Поргина в интервью назвала произошедшее бестактностью.

«Мне даже стыдно о ней говорить. Это бестактность, когда артисты начинают раздеваться! Достоинства нет у человека. Каким местом она проложила себе дорогу — это знает только она. Она готова на всё, чтобы завоевать публику. А публика её не очень любит», — заявила Поргина.