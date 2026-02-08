Адвокат объяснил, почему Сабуров сможет без проблем продать недвижимость в РФ
Адвокат Панасюк: у Сабурова нет препятствий для продажи недвижимости в России
Комик Нурлан Сабуров может продать свой дом в России, несмотря на выдворение на 50 лет. Об этом сообщил адвокат Валерий Панасюк в беседе с изданием «КП».
Панасюк пояснил, что для этого Сабуров оформит доверенность на супругу или другое лицо, которое проведёт сделку. Правовых препятствий для продажи имущества нет. Адвокат уточнил, что оформить такую доверенность можно и в Казахстане, апостиль для этого не потребуется.
«Сабуров может совершить любую сделку с помощью доверенности — купли-продажи или дарения», — добавил он.Супруга стендапера, Диана Сабурова, уже имеет вид на жительство в России. Юрист подчеркнул, что она может свободно распоряжаться имуществом, если его оформят на неё.
Общая стоимость недвижимости Сабурова в России оценивается в 160 млн рублей. В 2022 году он купил двухэтажный дом в элитном подмосковном посёлке «Новорижский» за 130 млн рублей. Площадь участка составляет 1285 квадратных метров.