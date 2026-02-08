Адвокат объяснил, почему Сабуров сможет без проблем продать недвижимость в РФ

08 февраля 2026, 18:00

Адвокат Панасюк: у Сабурова нет препятствий для продажи недвижимости в России

Нурлан Сабуров (Фото: Instagram* @nurlan__saburov)

Комик Нурлан Сабуров может продать свой дом в России, несмотря на выдворение на 50 лет. Об этом сообщил адвокат Валерий Панасюк в беседе с изданием «КП».





Панасюк пояснил, что для этого Сабуров оформит доверенность на супругу или другое лицо, которое проведёт сделку. Правовых препятствий для продажи имущества нет. Адвокат уточнил, что оформить такую доверенность можно и в Казахстане, апостиль для этого не потребуется.

«Сабуров может совершить любую сделку с помощью доверенности — купли-продажи или дарения», — добавил он.