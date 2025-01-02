Умерла экс-гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая

Елена Кальницкая (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)
Бывший гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая скончалась в возрасте 72-х лет после продолжительной болезни, проинформировали ее коллеги.
«С глубоким прискорбием сообщаем: сегодня, 2 января, на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Елена Яковлевна Кальницкая», — сказано в публикации.
Уточняется, что место и время прощания будет указано позднее. В учреждении отметили, что Елена Яковлевна Кальницкая внесла огромный вклад в развитие, сохранение и популяризацию музея-заповедника «Петергоф».
Кроме того, при ней отреставрировали парковые ансамбли и дворцы, провели огромные исследования, а также создали и обновили многие музеи. Должность Кальницкая занимала в течение 13 лет.
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