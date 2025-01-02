Умер актер фильма «Эйс Вентура»

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Американский киноактер Джон Каподис, известный по роли полицейского Агуадо из фильма «Эйс Вентура: розыск домашних животных», скончался на 84-м году жизни. Об этом пишет The Hollywood Reporter, ссылаясь на похоронное бюро.
По информации обозревателей, у Каподиса осталась супруга, четыре внука и дочки. Причины смерти не уточняются, актер ушел из жизни в минувший понедельник, 30 декабря.
Среди кинолент с участием Каподиса также значатся: «Заблудшие ангелы», «Отступники», «Фрэнк и Ава» и прочие.
Кроме того, мужчина играл в театре.
Перед этим стало известно о смерти актера из «Звездных войн» Ангуса Макиннеса. Причины смерти не разглашаются. Уточнялось, что мужчина скончался в окружении семьи.
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Среди кинолент с участием Каподиса также значатся: «Заблудшие ангелы», «Отступники», «Фрэнк и Ава» и прочие.
Кроме того, мужчина играл в театре.
Перед этим стало известно о смерти актера из «Звездных войн» Ангуса Макиннеса. Причины смерти не разглашаются. Уточнялось, что мужчина скончался в окружении семьи.
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Никита Кротов