Скончался актер Макиннес, сыгравший в «Звездных войнах»

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Канадский актер Ангус Макиннес, который исполнил роль Джона Вандера в фильмах саги «Звездные войны», скончался в 77 лет, сообщил «РЕН ТВ» в своем Teлеграм-канале.
Причина кончины Ангуса Макиннеса не раскрывалась.
Ангус Макиннес известен по роли пилота Джона Вандера в кинолентах «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Ещё актёр играл в картинах «Свидетель», «Атлантик-Сити» и «Приключения Боба и Дага Маккензи: Странное варево». В общей сложности за свою карьеру он сыграл более чем в 35 кинолентах.
Ранее сообщалось, что актриса Оливия Хасси, которая исполнила главную роль в классической ленте Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта», умерла на 73 года.
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«Ангус Макиннес, любимый муж, отец, дедушка, брат, дядя, друг и актер, умер 23 декабря 2024 года. Он покинул нас мирно, в окружении своей семьи и любви», — отмечалось в сообщении на официальной странице актёра.
Ангус Макиннес известен по роли пилота Джона Вандера в кинолентах «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории». Ещё актёр играл в картинах «Свидетель», «Атлантик-Сити» и «Приключения Боба и Дага Маккензи: Странное варево». В общей сложности за свою карьеру он сыграл более чем в 35 кинолентах.
Ранее сообщалось, что актриса Оливия Хасси, которая исполнила главную роль в классической ленте Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта», умерла на 73 года.
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Ольга Енгалычева