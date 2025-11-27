Умерла мать музыканта Стаса Намина

27 ноября 2025, 14:35

Мать Стаса Намина Нами Микоян умерла в возрасте 97 лет

Стас Намин и Нами Микоян (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Мать музыканта Стаса Намина Нами Микоян скончалась на 98-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза армян России.