Умерла мать музыканта Стаса Намина
Мать музыканта Стаса Намина Нами Микоян скончалась на 98-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза армян России.
28 ноября в 12:00 в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве пройдет церемония отпевания и прощания.
Нами Микоян была выдающимся историком-музыковедом и журналистом. Она написала книгу воспоминаний под названием «Своими глазами». В честь своей матери Намин выбрал творческий псевдоним, который стал его визитной карточкой.
Ранее сообщалось, что в Москве жители элитного дома на Якиманке обвинили рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) в создании препятствий для выезда со двора. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: