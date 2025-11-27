Достижения.рф

Умерла мать музыканта Стаса Намина

Мать Стаса Намина Нами Микоян умерла в возрасте 97 лет
Стас Намин и Нами Микоян (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Мать музыканта Стаса Намина Нами Микоян скончалась на 98-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза армян России.



28 ноября в 12:00 в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве пройдет церемония отпевания и прощания.

Нами Микоян была выдающимся историком-музыковедом и журналистом. Она написала книгу воспоминаний под названием «Своими глазами». В честь своей матери Намин выбрал творческий псевдоним, который стал его визитной карточкой.

Ранее сообщалось, что в Москве жители элитного дома на Якиманке обвинили рок-музыканта Стаса Намина (Анастаса Микояна) в создании препятствий для выезда со двора. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

