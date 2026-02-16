Умерла народная артистка УССР Людмила Юрченко

16 февраля 2026, 19:39

Народная артистка УССР Людмила Юрченко скончалась в возрасте 83 лет

Фото: iStock/Imagesines

В возрасте 83 лет скончалась народная артистка Украинской ССР, оперная певица и педагог Людмила Юрченко. Об этом сообщила Национальная опера Украины имени Тараса Шевченко в Facebook*.





Как отметили в театре, Юрченко выступала на его сцене с 1969 по 2011 год. Среди ее главных партий — Настя в «Тарасе Бульбе», Джемма в «Ярославе Мудром», Кармен в одноименной опере Бизе. Также она воплощала образы в «Аиде», «Набукко» и «Трубадуре».

«Отошла в вечность выдающаяся оперная певица, педагог и народная артистка Людмила Владимировна Юрченко», — говорится в сообщении.