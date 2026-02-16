Скончалась «советская Мэрилин Монро», актриса Маргарита Жигунова
Скончалась актриса театра и кино Маргарита Жигунова. Сердце «советской Мэрилин Монро» остановилось 11 февраля в Москве, в эту пятницу звезде исполнилось бы 89 лет, передает aif.ru.
Жигунова родилась 20 февраля 1937 года в деревне Князево Тверской области. Она окончила Школу-студию МХАТ, а с 1960 года служила в Московском драматическом театре имени Пушкина, где исполняла ведущие роли. Артистка посвятила театральной сцене десятилетия своей жизни и считалась одной из главных опор труппы.
В кино Жигунова дебютировала в 1959 году в драме «Жестокость», снявшись вместе с Георгием Юматовым и Борисом Андреевым. Затем последовали фильмы «Илзе», «Легенда о Тиле» и сериал «Возвращение Мухтара».
Брак с легендарным артистом балета Марисом Лиепой продлился двадцать лет. Пару называли «советскими Мэрилин Монро и Лоуренсом Оливье», потому что на совместных фото супруги напоминали звезд Голливуда. В семье родились сын Андрис и дочка Илзе — оба в будущем стали артистами балета. После развода с мужем Жигунова вела уединённый образ жизни, поддерживая отношения с детьми и участвуя в воспитании внучки.