Скончалась «советская Мэрилин Монро», актриса Маргарита Жигунова

16 февраля 2026, 02:55

На 89-м году жизни скончалась актриса Маргарита Жигунова, мать Илзе и Андриса Лиепы

Маргарита Жигунова (Фото: кадр из фильма «Жестокость» (1959)

Скончалась актриса театра и кино Маргарита Жигунова. Сердце «советской Мэрилин Монро» остановилось 11 февраля в Москве, в эту пятницу звезде исполнилось бы 89 лет, передает aif.ru.





Жигунова родилась 20 февраля 1937 года в деревне Князево Тверской области. Она окончила Школу-студию МХАТ, а с 1960 года служила в Московском драматическом театре имени Пушкина, где исполняла ведущие роли. Артистка посвятила театральной сцене десятилетия своей жизни и считалась одной из главных опор труппы.



