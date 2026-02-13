Достижения.рф

Российский историк Рой Медведев умер в 100 лет

Baza: Российский историк Рой Медведев умер на 101 году жизни
Рой Медведев (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

На 101-м году жизни умер российский историк, писатель и публицист Рой Медведев. Об этом пишет Baza со ссылкой на родственников.



В материале уточняется, что он был автором более 40 книг, включая аналитические работы и политические биографии. Кроме того, информацию о смерти Медведева подтвердила РИА Новости его невестка Светлана.

«Да, подтверждаю. Сегодня утром», — сказала она.

Никита Кротов

