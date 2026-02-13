Российский историк Рой Медведев умер в 100 лет
Baza: Российский историк Рой Медведев умер на 101 году жизни
На 101-м году жизни умер российский историк, писатель и публицист Рой Медведев. Об этом пишет Baza со ссылкой на родственников.
В материале уточняется, что он был автором более 40 книг, включая аналитические работы и политические биографии. Кроме того, информацию о смерти Медведева подтвердила РИА Новости его невестка Светлана.
«Да, подтверждаю. Сегодня утром», — сказала она.
Ранее стало известно о кончине американского актёра Бада Корта, прославившегося ролью Гарольда в культовом фильме 1971 года «Гарольд и Мод». Артист умер в Коннектикуте после продолжительной болезни, точный диагноз не раскрывается.