Ушла из жизни актриса культового фильма «Кин-дза-дза» Людмила Солоденко

Актриса фильма «Кин-дза-дза» Людмила Солоденко скончалась на 80-м году жизни

Людмила Солоденко (Фото: кадр из «Кин-дза-дза!», 1986)

Актриса Людмила Михайловна Солоденко, сыгравшая за свою жизнь в более чем 50 кинокартинах, включая известную ленту «Кин-дза-дза», скончалась на 80-м году жизни. О смерти артистки пишет Voice со ссылкой на ее сына, актёра Андрея Лаврова.





Напомним, что Солоденко родилась 4 сентября 1946 года в Одессе. Повзрослев, она переехала в Москву, где окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства.



Благодаря эффектной внешности артистку приглашали во многие успешные проекты на роли очень ярких героинь. В ее фильмографии можно выделить такие проекты, как «ТАСС уполномочен заявить...», «Хроники ночи», «Восьмое чудо света», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Последний визит», «Биндюжник и король», «Цена сокровищ», «Курорт особого назначения», «Радости и печали маленького лорда» и «Охотник».



Людмила Солоденко (Фото: кадр из «ТАСС уполномочен заявить...», 1984) Звезда экрана ушла из жизни в пятницу, 13 февраля. Подробности о причине ее смерти в материале не приводятся.





«На 80-м году жизни скончалась актриса советского кино, солистка оркестра Эдди Рознера, артистка, которая впервые в СССР вышла на сцену в мини-юбке, Людмила Солоденко, моя мать. (...) Она была однокурсницей Юрия Богатырева и Любови Полищук», — сообщил Андрей Лавров.