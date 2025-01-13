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«Ирония судьбы»: скончалась актриса Барбара Рыльска, кто «похоронил» вместо нее Барбару Брыльску, что известно об артистке

Барбара Рыльска (Фото: открытые источники)

Барбара Рыльска (Фото: открытые источники)

Умерла польская актриса Барбара Рыльска. Ей было 89 лет. О ее смерти сообщил польский журнал Goniec, ссылаясь на заявление национальной Ассоциации эстрадных артистов.

Рыльска или Брыльска: какая актриса умерла на самом деле

Ранее в СМИ распространилась информация, что скончалась актриса Барбара Брыльска, исполнившая роль Нади в «Иронии судьбы», но оказалось, что фамилии актрис перепутали. В действительности умерла актриса Барбара Рыльска, которая тоже родом из Польши.

Случайно «похороненная» 83-летняя Барбара Брыльска ведёт уединенный образ жизни. По некоторой информации, она проживает в одноэтажном доме, который расположен в 90 километрах от Варшавы. Сын актрисы, Людвиг, оказывает матери поддержку.



Звезда советского экрана уже долгое время не выходит на сцену, но иногда беседует с журналистами, не упускаю возможности в негативной форме высказаться об СССР и современной России.

Барбара Рыльска (Фото: РИА Новости/ С. Герасимов)

Биография Барбары Рыльска


Барбара Рыльска родилась 20 января 1936 года в Варшаве. В 1959 году она выпустилась из Варшавской Академии драматического искусства. В период с 1959 по 1966 годы она трудилась в Варшавском театре комедии, с 1966 по 1974 работала в Варшавском театре Людовы, а с 1974 по 2013 — в театре «Квадрат».

Барбара Рыльска (Фото: открытые источники)

Карьера Барбары Рыльска


С1963 по 1973 год Рыльска приняла участие в съемках таких картин, как: «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разыскиваемый, разыскиваемая», «Юлия, Анна, Геновефа». Часть публики знала Барбару как музыкальную исполнительницу, Барбару называли «польской Марлен Дитрих».

Потом длительный период Рыльска не появлялась на экране, но в 2000 году вышли сразу три польских телесериала при участии актрисы. В «Приемной семье», где у Барбары была роль тети Адели, в квартирантах она перевоплотилась в тетю из Америки «Квартиранты», а в проекте «Адам и Ева» сыграла Меланью Лауданьскую.

Смерть Барбары Рыльска


«С сожалением сообщаем очень печальную новость. Ночью умерла Барбара Рыльска», — говорилось в сообщении Союза актеров польских сцен.

Актриса скончалась 11 января — за несколько дней до празднования своего 90 дня рождения. В настоящий момент причина смерти неизвестна.

Смерть артистки подтвердила близкая подруга Барбары, актриса Магдалена Залевска.

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#фейки
#польша
В Красногорске состоялся концерт школы танца «Про-Движение»
15 января 2025, 16:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Концерт школы современного танца «Про-Движение» состоялся во дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске, в программу вошло более 20 номеров, связанных общим сценарием, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На сцену вышли 227 человек. Перед зрителями выступили не только ученики школы «Про-Движение», но и выпускники — те, для кого танцы навсегда остались любимым хобби», — говорится в сообщении.
Отмечается, что шоу удалось подготовить очень быстро — всего за месяц. При этом в планы коллектива входит смена направления развития — переход от танцевальных шоу к конкурсным номерам. Об этом рассказала директор школы «Про-Движение Юлия Непомнящая.

«Мы делали шоу на протяжении 20 лет. Когда ты делаешь шоу, у тебя определенный набор номеров. Сейчас мы будем уходить постепенно от этого и делать конкурсные работы», — сказала Юлия Непомнящая.
Она также отметила, что у коллектива в наступившем году большие планы на фестивальную деятельность и гастроли.

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В Реутове открылась выставка «Арт-география Московской области»

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#красногорск
#концерт
#культура
#танцы
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В Реутове открылась выставка «Арт-география Московской области»
15 января 2025, 11:54

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка «Арт-география Московской области», посвящённая природе, истории и архитектуре Подмосковья, открылась в музейно-выставочном центре Реутова, сообщает пресс-служба регионального Минкульттуризма.
«В экспозиции представлены произведения графики и живописи, а также декоративно-прикладного искусства, которые отражают архитектурные, культурные и природные памятники различных городов Московской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подмосковная выставка является частью федерального историко-краеведческого и выставочного проекта «Арт-география России», в рамках которого подобные экспозиции собираются по каждому из регионов страны.

Выставка в Реутове продлится до 1 февраля. Работы, представленные на ней, войдут в том большой энциклопедии России, посвящённый Московской области.

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#выставка
#минкульттуризма мо
#реутов
#московская область
#подмосковье
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Более 70 парков Подмосковья проведут областное мероприятие «Ледяное искусство»
14 января 2025, 17:55

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В более чем 70 подмосковных парках 18 января пройдёт общеобластное мероприятие «Ледяное искусство». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В этот день посетители увидят показательные выступления фигуристов «Чемпионы на льду», примут участие в зарядках на катке, мастер-классах по кастомизации коньков и других мероприятиях.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Центральный парк Наро-Фоминске приглашает на фотовыставку «Звёздные фигуристы», мастер-класс по аппликации коньков и выступления местных фигуристов. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха устроят мастер-классы и показательные по фигурному катанию, анимационную программу для детей. Раменский городской парк предложил смастерить зимний брелок, стать участником интерактивной программы «Все на лёд!», узнать результаты фотоконкурса «Танцы на льду», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Наташинском парке в Люберцах пройдёт выставка «Звёздные фигуристы». Посетителей также пригласят на показательные выступления профессионалов и зарядку на катке В парке на набережной им. Д.И. Менделеева в Дубне посетителей ждут выступления профессиональных фигуристов, мастер-класс по росписи коньков, выставка плакатов советских и российских фигуристов, а также фотозона по мотивам мультфильма «Шайбу! Шайбу!»

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов сообщал, что в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Все они ориентированы на семейную аудиторию. Планируется, что в мероприятиях примут участие около 500 тыс. человек.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#минкульттуризма мо
#культура
#зима
#парки
#ледовые катки
#подмосковье
#московская область
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В Орехово-Зуеве открылась выставка «Православная культура. Традиции России»
14 января 2025, 16:45

Фото: Ольга Сычёва

Уникальная выставка «Православная культура. Традиции России» заработала в выставочном зале Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея, в экспозицию вошли картины, изделия из фарфора и фотографии — всего 166 работ от авторов из Московской и Владимирской областей, передаёт корреспондент Ольга Сычёва.
«Мы организуем выставки, посвящённые православной культуре, уже 18 лет. 2025 год объявлен годом 80-летия Победы и единства в борьбе с нацизмом. При подготовке к выставке мы учли то, что обозначил президент России», — рассказал куратор выставки, художник-фарфорист Михаил Обрубов.
Выставка будет работать до 20 марта. Возрастных ограничений нет.

Ранее сообщалось, что в Музее Зои Космодемьянской в Рузском городском округе открыли выставку «900 дней жизни», посвящённую Дню полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады.

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#орехово-зуево
#выставка
#культура
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Скончался актер «Американской трагедии» Сергей Зиновьев
13 января 2025, 21:17

Фото: iStock/ jorgeantonio

Советский актер Сергей Зиновьев скончался в 69 лет. Об этом сообщалось на сайте «Кино-театр.ру».
«Сегодня утром, 12 января 2025 года, Сергея Агафоновича не стало. До сих пор поверить не могу. Светлая память! Очень люблю его и сохраню в своем сердце», — рассказала писательница Талина Нехамкина к карточке Зиновьева.

Актер появился на свет 26 декабря 1955 года. В 1980 году Зиновьев окончил Литовскую государственную консерваторию, а с 1980 года являлся актером Вильнюсского русского драматического театра.
В числе работ актера сериал «Американская трагедия» (1980-1981), фильм-спектакль «Мера за меру» (1988 года) и «Запах страсти» (2005 года).

Ранее сообщалось, что на 73-м году жизни умер заслуженный артист России актер Ярославского камерного театра Михаил Левченко. Среди его последних работ на экране — съёмки в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» в 2023 году.

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#актёр
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#сериал
#смерть
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В Музее Зои Космодемьянской открыли выставку ко Дню снятия блокады Ленинграда
13 января 2025, 14:53

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Музее Зои Космодемьянской в Рузском городском округе открыли выставку «900 дней жизни», посвящённую Дню полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Днём освобождения стало 27 января 1944 года. Это День воинской славы России. В 1941-м Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября того же года кольцо вокруг него сомкнулось. Блокада продолжалась 872 дня и стала самой смертоносной в истории человечества. За это время фашисты сбросили на город свыше 107 тыс. снарядов, погибли не менее 1,5 млн жителей», – отметили в министерстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Ленинград – единственный в истории город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Экспозиция отражает жизнь блокированного города и 2,5 млн его жителей.
«На выставке представлено 270 фотографий, афиши и эскизы декораций театров, графические произведения, выдержки из писем и дневников, сделанные в блокаду. В экспозиции – 34 исторических предмета, которые погружают в быт тех времён. Выставка также показывает, как проходило освобождение Ленинграда, как выживали ленинградцы», – говорится в сообщении.
Посетить выставку можно будет до 20 апреля.

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#московская область
#рузский городской округ
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Подмосковные музеи в новогодние праздники приняли свыше 113 тыс. посетителей
13 января 2025, 13:56

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Государственные музеи Подмосковья в период новогодних праздников посетили более 113 тыс. жителей и гостей региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Самым посещаемым с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025-го стал государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». На выставке «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви» побывали почти 6 тыс. человек. Выставку «Преображённая природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея» в Звенигородском музее-заповеднике посетили около 3 тыс. гостей. В Серпуховский историко-художественный музей на выставке «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» за время каникул побывали более 1,8 тыс. человек», – отметили в министерстве.
В пресс-службе добавили, что в праздничные дни в государственных музеях Московской области провели свыше 30 концертов, лекций, мастер-классов, спектаклей и других мероприятий. На них побывали порядка 4,5 тыс. жителей и гостей региона.

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Ледовые шоу именитых фигуристов собрали 92,5 тыс. жителей и гостей Подмосковья
13 января 2025, 13:08

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Ледовые представления в постановке знаменитых фигуристов, состоявшиеся в Подмосковье в декабре и январе, увидели более 92,5 тыс. жителей и гостей региона. Всего прошло 29 показов, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

«Ледовые шоу поставили знаменитые фигуристы, чемпионы и призёры мира и Европы, участники и победители олимпиад Татьяна Навка, Илья Авербух, Ирина Слуцкая и Евгений Плющенко. В регионе прошло 29 показов, которые собрали более 92,5 тысяч зрителей», – отметили в ведомстве.
Жители и гости Подмосковья увидели 15 спектаклей «Новогодний самовар» в постановке Навки и Петра Чернышева, 10 представлений «Чемпионы» от Авербуха и по два спектакля «Двенадцать месяцев» Слуцкой и «Сказки» Плющенко.

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Самым посещаемым стало представление «Новогодний самовар», которое прошло в Истре 3 января. Спектакль посмотрели 6,5 тыс. зрителей. В этом году известных фигуристов увидели и жители отдалённых муниципалитетов.

Ледовые шоу состоялись в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов сообщил, что в рамках этого проекта в нынешнем сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Планируется, что в них примут участие около 500 тыс. человек. Все мероприятия ориентированы на семейную аудиторию.

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

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#культура
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Скончался оператор, снимавший «Бэтмена» и «Гарри Поттера»
12 января 2025, 19:58

Фото: iStock/ Diy13

Скончался британский оператор Роджер Прэтт, который снял фильмы о Гарри Поттере и много иных известных кинокартин. Прэтта умер на 78-м году жизни, как передали журналистам The Wrap в британском обществе кинематографистов.
Причины смерти и точная дата кончины Роджера Прэтта не оглашаются. Известно только то, что он скончался в конце 2024 года. Родные оператора информацию еще не комментировали.

Роджер Прэтт снял такие картины, как «Монти Пайтон и священный Грааль», «Бразилия», «Бэтмен» Тима Бёртона. Трудился над двумя фильмами о волшебнике Гарри Поттере — «Тайной комнатой» и «Кубком огня». Кинематографиста даже номинировали на «Оскар» за съёмки фильма Нила Джордана «Конец романа».

Ранее сообщалось, что 6 января неожиданно скончался сербский актёр Милорад Милинкович.

Милинкович умер во время работы над новым телешоу. Съемки программы планировали провести сразу после Рождества. Уточнялось, что причиной смерти сербского актёра стал сердечный приступ.

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#смерть
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