Барбара Рыльска (Фото: открытые источники)
Умерла польская актриса Барбара Рыльска. Ей было 89 лет. О ее смерти сообщил польский журнал Goniec, ссылаясь на заявление национальной Ассоциации эстрадных артистов.
Рыльска или Брыльска: какая актриса умерла на самом делеРанее в СМИ распространилась информация, что скончалась актриса Барбара Брыльска, исполнившая роль Нади в «Иронии судьбы», но оказалось, что фамилии актрис перепутали. В действительности умерла актриса Барбара Рыльска, которая тоже родом из Польши.
Случайно «похороненная» 83-летняя Барбара Брыльска ведёт уединенный образ жизни. По некоторой информации, она проживает в одноэтажном доме, который расположен в 90 километрах от Варшавы. Сын актрисы, Людвиг, оказывает матери поддержку.
Звезда советского экрана уже долгое время не выходит на сцену, но иногда беседует с журналистами, не упускаю возможности в негативной форме высказаться об СССР и современной России.
Барбара Рыльска (Фото: РИА Новости/ С. Герасимов)
Биография Барбары Рыльска
Барбара Рыльска родилась 20 января 1936 года в Варшаве. В 1959 году она выпустилась из Варшавской Академии драматического искусства. В период с 1959 по 1966 годы она трудилась в Варшавском театре комедии, с 1966 по 1974 работала в Варшавском театре Людовы, а с 1974 по 2013 — в театре «Квадрат».
Барбара Рыльска (Фото: открытые источники)
Карьера Барбары Рыльска
С1963 по 1973 год Рыльска приняла участие в съемках таких картин, как: «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разыскиваемый, разыскиваемая», «Юлия, Анна, Геновефа». Часть публики знала Барбару как музыкальную исполнительницу, Барбару называли «польской Марлен Дитрих».
Потом длительный период Рыльска не появлялась на экране, но в 2000 году вышли сразу три польских телесериала при участии актрисы. В «Приемной семье», где у Барбары была роль тети Адели, в квартирантах она перевоплотилась в тетю из Америки «Квартиранты», а в проекте «Адам и Ева» сыграла Меланью Лауданьскую.
Смерть Барбары Рыльска
«С сожалением сообщаем очень печальную новость. Ночью умерла Барбара Рыльска», — говорилось в сообщении Союза актеров польских сцен.
Актриса скончалась 11 января — за несколько дней до празднования своего 90 дня рождения. В настоящий момент причина смерти неизвестна.
Смерть артистки подтвердила близкая подруга Барбары, актриса Магдалена Залевска.
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