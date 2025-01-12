Скончался оператор, снимавший «Бэтмена» и «Гарри Поттера»

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Скончался британский оператор Роджер Прэтт, который снял фильмы о Гарри Поттере и много иных известных кинокартин. Прэтта умер на 78-м году жизни, как передали журналистам The Wrap в британском обществе кинематографистов.
Причины смерти и точная дата кончины Роджера Прэтта не оглашаются. Известно только то, что он скончался в конце 2024 года. Родные оператора информацию еще не комментировали.
Роджер Прэтт снял такие картины, как «Монти Пайтон и священный Грааль», «Бразилия», «Бэтмен» Тима Бёртона. Трудился над двумя фильмами о волшебнике Гарри Поттере — «Тайной комнатой» и «Кубком огня». Кинематографиста даже номинировали на «Оскар» за съёмки фильма Нила Джордана «Конец романа».
Ранее сообщалось, что 6 января неожиданно скончался сербский актёр Милорад Милинкович.
Милинкович умер во время работы над новым телешоу. Съемки программы планировали провести сразу после Рождества. Уточнялось, что причиной смерти сербского актёра стал сердечный приступ.
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Роджер Прэтт снял такие картины, как «Монти Пайтон и священный Грааль», «Бразилия», «Бэтмен» Тима Бёртона. Трудился над двумя фильмами о волшебнике Гарри Поттере — «Тайной комнатой» и «Кубком огня». Кинематографиста даже номинировали на «Оскар» за съёмки фильма Нила Джордана «Конец романа».
Ранее сообщалось, что 6 января неожиданно скончался сербский актёр Милорад Милинкович.
Милинкович умер во время работы над новым телешоу. Съемки программы планировали провести сразу после Рождества. Уточнялось, что причиной смерти сербского актёра стал сердечный приступ.
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Ольга Енгалычева