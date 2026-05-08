Умерла певица Галина Ненашева: известна дата прощания

Певица Галина Ненашева умерла в 85 лет, с ней попрощаются 12 мая

Галина Ненашева (Фото: РИА Новости/Н. Болотин)

Во вторник, 12 мая, в 12:00 в траурном зале Троекуровского кладбища попрощаются с заслуженной артисткой России Галиной Ненашевой. Об этом РИА Новости сообщили в семье певицы.





Ранее о ее смерти на 86-м году жизни рассказал телеведущий Андрей Малахов. По данным окружения исполнительницы, в последнее время она испытывала проблемы со здоровьем. После церемонии прощания Галину Ненашеву похоронят, уточнили родные.



Знаменитость родилась в 1941 году в Архангельской области. Её творческая карьера началась в 1958 году с принятия в хор Челябинского оперного театра. В 1970-е годы она получила всесоюзную известность благодаря песням «Белая лебедь» (из фильма «Русское поле»), «Я люблю тебя, Россия», «Подари мне платок» и «Калинка». Ненашева также сотрудничала с ансамблем «Молодость» Тамбовской филармонии, выступала на одной сцене с другими звёздами советской эстрады.



В 2002 году ей присвоили звание заслуженной артистки России.



