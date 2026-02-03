Онколог назвал средний возраст онкозаболеваемости в России

03 февраля 2026, 14:52

Онколог Мудунов: средний возраст рака в России составляет 65 лет

Фото: iStock/gorodenkoff

Средний возраст онкологического заболевания в России составляет 65 лет. Об этом сообщил врач-онколог, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, руководитель отделения онкологии головы и шеи Клинического госпиталя «Лапино», профессор РАН Али Мудунов.