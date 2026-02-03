Онколог назвал средний возраст онкозаболеваемости в России
Средний возраст онкологического заболевания в России составляет 65 лет. Об этом сообщил врач-онколог, президент Российского общества специалистов по опухолям головы и шеи, руководитель отделения онкологии головы и шеи Клинического госпиталя «Лапино», профессор РАН Али Мудунов.
По его словам, средний возраст, в котором диагностируется онкологическое заболевание, за последние годы вырос незначительно — примерно на один год.
Врач подчеркнул, что такие опухоли, как рак полости рта, рак глотки и рак гортани, в большинстве случаев (около 90%) возникают из-за курения табака. Мудунов отметил, что уменьшение числа курильщиков приведет к значительному снижению уровня заболеваемости. Основной целью является полный отказ от курения, заключил он.
