Акция «Тотальный диктант – 2026» состоится 18 апреля в ЦФО
Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» при содействии Фонда президентских грантов 18 апреля 2026 года проводит в Центральном федеральном округе акцию «Тотальный диктант – 2026».
Тотальный диктант — это ежегодное мероприятие, объединяющее культурное и образовательное направления. Его цель — не только повысить уровень грамотности среди населения, но и пробудить интерес к изучению русского языка. Автором уникального текста каждый год становится известный писатель.
Принять участие в акции может любой желающий. Всю информацию о проведении «Тотального диктанта – 2026» можно найти на сайте.
