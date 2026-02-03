Достижения.рф

Акция «Тотальный диктант – 2026» состоится 18 апреля в ЦФО

Фото: iStock/SeventyFour

Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» при содействии Фонда президентских грантов 18 апреля 2026 года проводит в Центральном федеральном округе акцию «Тотальный диктант – 2026».



Тотальный диктант — это ежегодное мероприятие, объединяющее культурное и образовательное направления. Его цель — не только повысить уровень грамотности среди населения, но и пробудить интерес к изучению русского языка. Автором уникального текста каждый год становится известный писатель.

Принять участие в акции может любой желающий. Всю информацию о проведении «Тотального диктанта – 2026» можно найти на сайте.

Екатерина Коршунова

