Умерла вдова Владимира Высоцкого Марина Влади
Французская актриса Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет
Французская актриса, певица и писательница Марина Влади скончалась в возрасте 88 лет. О ее смерти 24 сентября сообщило Agence France-Presse (AFP).
Трагическое известие подтвердили члены семьи артистки. Причины трагедии не раскрываются.
«Франко-русская актриса, певица и писательница Марина Влади умерла в этот четверг. Ей было 88 лет», – говорится в материале.Марина Влади родилась во Франции в 1938 году в семье оперного певца Владимира Полякова-Байдарова и балерины Милици Энвальд. Артистка была потомком русских мигрантов, покинувших страну после революции 1917 года. В кино она дебютировала в десятилетнем возрасте, сыграв в картине Жана Герэ «Летняя гроза».
Широкую известность актрисе принесли работы в кино и театре. Больше всего она запомнилась зрителям своими ролями в фильмах «Колдунья» и «Пчелиная матка». С 1970 по 1980 год Марина Влади состояла в браке с советским поэтом и бардом Владимиром Высоцким.