Умерла звезда шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ивашина

01 сентября 2026, 22:30

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ивашина умерла на 44-м году жизни

Елена Ивашина (Фото: Vk/id654975899)

В возрасте 43 лет ушла из жизни одна из самых запоминающихся участниц мистического телепроекта «Битва экстрасенсов» Елена Ивашина. О трагедии, случившейся 1 сентября, сообщили «Российской газете» друзья и близкие медиума.