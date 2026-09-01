Умерла звезда шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ивашина
В возрасте 43 лет ушла из жизни одна из самых запоминающихся участниц мистического телепроекта «Битва экстрасенсов» Елена Ивашина. О трагедии, случившейся 1 сентября, сообщили «Российской газете» друзья и близкие медиума.
По словам родственников, причиной скоропостижной кончины стал инсульт. Уроженка подмосковного Наро-Фоминска впервые появилась в шоу в 2022 году, однако вынуждена была досрочно покинуть проект из-за серьезной травмы ноги. Спустя два года Ивашина предприняла попытку вернуться на съемочную площадку в обновленном формате «Битвы», но вновь сошла с дистанции — на этот раз проблемы со здоровьем оказались непреодолимыми.
Коллега Елены по шоу Марат Калугин рассказал, что в последнее время экстрасенс боролась с тяжелым недугом и передвигалась с большим трудом. Известие о смерти 43-летней ясновидящей стало тяжелым ударом для многочисленных поклонников ее таланта. Прощание с Еленой Ивашиной состоится 4 сентября.
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