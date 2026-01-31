Умерла звезда фильма «Один дома» Кэтрин О'Хара: детали кончины
Актриса канадско-американского происхождения Кэтрин О'Хара, известная широкой публике благодаря фильму «Один дома», где сыграла мать главного героя Кевина, скончалась после звонка в службу экстренной помощи.
Как пишет E! News, ссылаясь на пожарную службу Лос-Анджелеса, трагическое событие произошло ранним утром 30 января около 4:48 по местному времени. Согласно данным, женщину доставили в медицинское учреждение, однако врачам не удалось её спасти.
Официальные представители агентства Creative Artists Agency подтвердили печальное известие, сообщив, что Кэтрин ушла из жизни вследствие кратковременной тяжелой болезни. Точная причина кончины остается неизвестной и не разглашается официально.
Ранее сообщалось, что умер известный по сериалу «Полицейский с Рублевки» актер.
Читайте также: