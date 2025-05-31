Умерла заслуженная артистка России Татьяна Рудова на 85-м году жизни
Заслуженная артистка России Татьяна Рудова скончалась на 85-м году жизни накануне в пятницу, 30 мая. Об этом сообщила пресс-служба Московского Губернского театра.
«В нашей театральной семье большая потеря - вчера на 85-м году ушла из жизни наша коллега, актриса Московского Губернского театра, заслуженная артистка России Татьяна Рудова», — сказано в публикации.В театре добавили, что женщина отдала сцене больше 60 лет. Сначала, с 1970 года, Татьяна Рудова служила в Московском областном драматическом театре им. А.Н. Островского, потом в Московском областном драматическом Камерном театре. В труппу Московского Губернского театра актриса вошла с его появлением и играла в трех постановках. С 1980 года была уполномоченной от Союза Театральных деятелей.
Коллеги Татьяны Рудовой выразили соболезнования ее близким и родным. Женщина играла Марью Антоновну в гоголевском «Ревизоре», Кабаниху в «Грозе» Островского, Лидию Чебоксарову в «Бешеных деньгах».