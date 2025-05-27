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«Ждали, что он вернется»: можно ли было спасти умершего в 60 лет Виталия Соломина

Нейрохирург Крылов: спасти Виталия Соломина было невозможно
Виталий Соломин (Фото: кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Виталий Соломин (Фото: кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Актер Виталий Соломин скончался 27 мая 2002 года в Москве после инсульта. Новость о его кончине потрясла друга «доктора Ватсона» Александра Клюквина.
«Ждали, что он поправится, вернется…» — говорил артист.
Клюквин отмечал, что никак не мог соединить смерть Соломина с его личностью. Актер вспоминал, что Виталий Мефодьевич был человеком компанейским и искрометным, любил устраивать праздники и выпить. Нейрохирург Владимир Крылов, оперировавший Соломина, ответил, реально ли было спасти звезду советского кинематографа.

«К сожалению, в случае с Виталием Соломиным поражение мозга было столь серьезным, что спасти замечательного артиста было невозможно», — сказал доктор в беседе с «Экспресс-Газетой».

Виталий Соломин умер на 61-м году жизни. Мужчина страдал гипертонией.

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Популярный турецкий артист Ильхан Шешен умер после продолжительной борьбы с онкологией
От рака легких умер известный турецкий актер и певец Ильхан Шешен
27 мая 2025, 09:41

Фото: iStock/SergeyPankratov

Популярный турецкий певец и актер Ильхан Шешен умер после продолжительной борьбы с болезнью. Артист не дожил до своего 77-летия несколько дней, передает издание GZT.
На протяжении нескольких лет Шешен боролся с онкологией. Диагноз ему поставили в 2023 году. Уточняется, что он умер от рака легких.

Ильхан Шешен начал музыкальную карьеру в 1968 году. В 1980-м он начал появляться на телеэкранах.

Шешен снимался в следующих проектах: «Любовь любит ложь», «Мумия в бегах» и «Заклеймённые розы» и других.

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«Плакала»: Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла в свет
90-летняя Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла в свет
26 мая 2025, 15:23

Алиса Фрейндлих и Хибла Герзмава (Фото: Инстаграм* @hiblagerzmava)

90-летняя Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла в свет. Актриса побывала на концерте оперной певицы Хиблы Герзмава.
После окончания выступления Фрейндлих встретилась со знаменитостью и поблагодарила ее за концерт.

«Вы умница, вы преодолели своим темпераментом исключительно мужские песни. Я сейчас прослезилась. Мне было восемь лет, я была в госпитале и пела солдатикам: "Эх, дороги, пыль да туман". Пела и плакала», — вспомнила артистка.

Под роликом, который опубликовала Герзмава в своем блоге, оперная певица высказала свое уважение Алисе Бруновне.

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Актер из фильма «Черный океан» Виктор Галкин скончался на 65-м году жизни
26 мая 2025, 11:16

Виктор Галкин (Фото: кадр из фильма "Черный океан")

На 65-м году жизни скончался исполнитель главной роли в кинокартине «Черный океан» Виктор Галкин. Причина смерти неизвестна, однако сообщается, что актера не стало накануне в воскресенье, 25 мая. Сейчас нет информации о месте и времени церемонии прощания.
Первая роль Галкина датирована 1987 годом в киноленте «Залив счастья», а всего в карьере артиста шесть проектов с учетом «Черного океана». Как пишет aif.ru, мужчина много лет прослужил в Приморском театре молодежи.

Перед этим стало известно о смерти российского артиста театра и кино Льва Бобышева. Он скончался в возрасте 84 лет. Дата прощания и причина смерти неизвестны.

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#шоу-бизнес
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Актеру сериала «Склифосовский» заменили тазобедренные суставы протезом, чтобы он смог нормально ходить
Актеру сериала «Склифосовский» Юшкевичу заменили тазобедренные суставы протезом
26 мая 2025, 09:38

Константин Юшкевич (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актеру сериала «Склифосовский» Константину Юшкевичу заменили тазобедренные суставы протезом, чтобы он смог нормально ходить. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
55-летнего артиста мучили боли, а из-за перекоса костей длина ног стала разной. По этой причине Юшкевич хромал и ходил с костылями.

Первый сустав актеру заменили в прошлом году, второй — в начале 2025-го. На сегодняшний день звезда сериала «Склифосовский» ведет активную жизнь и продолжает выступать на сцене.

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Умер актер из сериала «Семейный детектив» Геннадий Третьяков
25 мая 2025, 21:46

Геннадий Третьяков (Фото: кадр из сериала «Семейный детектив»)

Скончался актер театра и кино Геннадий Третьяков. О его кончине сообщил портал «Кино-театр».
Отмечалось, что артисту было 83 года. Что стало причиной кончины Третьякова, еще не известно. Актер ушел из жизни 24 мая.

Геннадий Третьяков появился на свет в 1941 году. Артист учился в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского. За свою карьеру он перевоплотился во многих персонажей.

Огромному числу зрителей он известен благодаря участию в таких проектах, как «Ваша честь» и «Семейный детектив».

Ранее сообщалось, что умер валлийский художник-постановщик и арт-директор Лесли Дилли. Покойный участвовал в съемках «Звездных войн» и «Индианы Джонса». Лесли умер на 85-м году жизни. Причиной кончины художника-постановщика стали осложнения, которые были вызваны болезнью Альцгеймера. Дилли не стало 20 мая.

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