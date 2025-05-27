«Ждали, что он вернется»: можно ли было спасти умершего в 60 лет Виталия Соломина

На 65-м году жизни скончался исполнитель главной роли в кинокартине «Черный океан» Виктор Галкин. Причина смерти неизвестна, однако сообщается, что актера не стало накануне в воскресенье, 25 мая. Сейчас нет информации о месте и времени церемонии прощания.