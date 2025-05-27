«Ждали, что он вернется»: можно ли было спасти умершего в 60 лет Виталия Соломина

Виталий Соломин (Фото: кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Актер Виталий Соломин скончался 27 мая 2002 года в Москве после инсульта. Новость о его кончине потрясла друга «доктора Ватсона» Александра Клюквина.
«Ждали, что он поправится, вернется…» — говорил артист.Клюквин отмечал, что никак не мог соединить смерть Соломина с его личностью. Актер вспоминал, что Виталий Мефодьевич был человеком компанейским и искрометным, любил устраивать праздники и выпить. Нейрохирург Владимир Крылов, оперировавший Соломина, ответил, реально ли было спасти звезду советского кинематографа.
«К сожалению, в случае с Виталием Соломиным поражение мозга было столь серьезным, что спасти замечательного артиста было невозможно», — сказал доктор в беседе с «Экспресс-Газетой».
Виталий Соломин умер на 61-м году жизни. Мужчина страдал гипертонией.
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